Se reanuda la Asamblea Extraordinaria en Las Chacras

En la noche del miércoles, se realizó una reunión de presidentes de la Liga Chacarera de Fútbol. Esta fue comandada por el presidente Juan Carlos Sarmiento y asistieron la mayoría de las autoridades de las instituciones. Se trataron temas importantes, pero lo que más se tocó fue el cuarto intermedio de la Asamblea Extraordinaria.

El que tomó la posta fue el presidente de la Liga, que dio sus explicaciones de la Resolución 003/19, que pena con el descenso a los clubes que no hayan llegado a hacer su Asamblea hasta el 15 de julio. Luego, las autoridades de los clubes comenzaron a dar su parecer y Coronel Daza (uno de los complicados) tuvo la postura que si se llegaba a tomar la desición de penar a los clubes, que las instituciones damnificadas puedan hacer algún reclamo.

En tanto que La Tercena, otro de los daminificados, su presidente se hizo cargo de no haber llegado al 15 de julio, pero manifestó que si bien merecen una sanción, no una tan severa como el descenso.

Asimismo, los otros clubes tomaron la palabra y llegaron a un consenso en su mayoría, que si bien la resolución no era con animosidad ante ningún club, lo que molestó es que Personaría Jurídica no les haya permitido tratarlo en Asamblea Extrordinaria.

Tras haber llegado a un consenso los presidentes, se decidió que se modifique la resolución y que los clubes que no llegaron al 15 de julio, La Tercena, Coronel Daza, Independiente, Sumalao y Social San Antonio, no tengan la sanción severa del descenso en el caso de la A y la pena de no poder ascender en la B. La modificación se dará en el seno de la Comisión Directiva en conjunto con los delegados.

Por otro lado, se decidió que esta noche se reanude la Asamblea Extraordinaria, a las 21.00.