Gallardo ya tiene la lista de convocados para el sábado

River Plate se prepara para lo que será el clásico ante Racing este sábado y el entrenador Gallardo no quiere guardarse nada pensando en el partido de Copa Libertadores la semana que viene, ante Cerro Porteño. Los que saldrían jugando son prácticamente titulares y el entrenador toma en serio este clásico.

Marcelo Gallardo lleva lo mejor que tiene a disposición para el clásico con Racing. Sin los lesionados Pinola y Ponzio y todavía con Paulo Díaz en sala de espera, lo que resalta por encima de todo es la presencia de Ignacio Scocco y, también, la de Lucas Pratto entre los 18 que se concentrarán para la tercera fecha de la Superliga. Un rato antes, con conferencia de prensa, el “Muñeco” había anticipado las presencias de ambos delanteros y la ausencia del chileno y, después, lo hizo oficial cuando el club publicó la nómina de futbolistas que se entrenarán este viernes por la tarde y luego, irán al hotel Alvear Icon hasta un rato antes de las 20 del sábado. El entrenador dijo que a la formación titular la tiene, prácticamente definida, pero sonrió y no la dio, como es su costumbre. Aunque de no mediar sorpresas, los 11 serán Armani; Montiel, Rojas, Martínez Quarta, Casco; Enzo Pérez; Nacho Fernández, Palacios, Carrascal; Suárez y Pratto o Borré. Además, los otros citados son Lux, Angileri, Zuculini, Ferreira, De la Cruz y Scocco. Así, Gallardo ratifica que no guarda nada para la Libertadores por dos motivos: quiere que sus jugadores lleguen con ritmo de competencia tras dos semanas sin partidos oficiales y el choque de ida con Cerro Porteño es el jueves próximo.