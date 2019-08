Brasil amenazó con romper el Mercosur si gana Alberto Fernández

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo este jueves que si el nuevo gobierno de la Argentina cierra su economía, Brasil abandonará el Mercosur. "Si Cristina Kirchner llega y cierra la economía, nos vamos", dijo en un evento organizado por una entidad bancaria en San Pablo, tras la victoria del Frente de Todos en las elecciones PASO del domingo.

En su discurso, el funcionario brasileño argumentó que su país nunca necesitó que la Argentina creciera, y aseguró que el enfoque del Gobierno es recuperar la dinámica de expansión de la actividad económica. “Nuestra principal preocupación es interna. Brasil es una economía continental y necesitamos recuperar nuestro propio impulso de crecimiento. No somos tan dependientes afuera ”, dijo.

"Si el mundo se desacelera, no creo que tengamos tanto impacto aquí porque Brasil se ha convertido en una isla", agregó Guedes. Sin embargo, en medio de una alineación entre Brasil y la Argentina, el Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea a fines de junio, luego de negociaciones que comenzaron hace 20 años.

Recientemente, el Secretario Especial del Ministerio de Hacienda para Comercio Exterior y Asuntos Internacionales, Marcos Troyjo, dijo que hoy existe "conexión y coincidencia de propósitos" entre los presidente Jair Bolsonaro y Mauricio Macri, junto al mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.

Las declaraciones del ministro brasileño llegan en una semana en la que el mercado argentino sufrió una fuerte sacudida tras la abrumadora victoria de Alberto Fernández en las elecciones primarias, lo que afectó gravemente las posibilidades de reelección de Macri.

El propio compañero de fórmula de la expresidenta Cristina Kirchner había manifestado a fines de junio que en caso de ser elegido como nuevo jefe de Estado "revisará los acuerdos que firmó Macri", en relación al del Mercosur y la Unión Europea.

En un congreso de trabajadores de SMATA, que se desarrolló en Tortuguitas, Fernández expresó: "Si tenemos que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo, los vamos a revisar". "No me asusta firmar algo con la Unión Europea, lo que sí me asusta es que ese acuerdo nos castigue más de lo que nos han castigado", avisó Alberto.