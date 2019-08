Cacho Fontana fue internado de urgencia

El locutor Cacho Fontana fue internado en el Hospital Durand a primera hora de la tarde de este jueves por un golpe en la cabeza, luego de que tropezara en la vereda de Fitz Roy y Honduras, en el barrio de Palermo. Una ambulancia -llamada desde el restaurante adonde había estado minutos antes- lo trasladó de urgencia al centro de salud.

Fontana, de 87 años, había concedido una cálida entrevista con Jorge Rial y todo su equipo en el estudio de Intrusos. Al terminar el programa pasó por un local de comidas cercano. Y cuando salió de allí se produjo el accidente. El periodista se encuentra acompañado por una de sus hijas, Antonella, fruto de su relación con Liliana Caldini.

El conductor de ciclos inolvidables como Odol Pregunta vio jaqueada su salud en el último tiempo. A mediados de 2017 enfrentó una neumonía que lo tuvo "al borde de la muerte", de acuerdo a lo que reveló en aquel momento la propia Antonella. Al recibir el alta en la Fundación Favaloro fue a un geriátrico, el mismo donde se encontraba su gran amiga Lidia Satragno, más conocida como Pinky. En ese lugar Cacho permaneció por casi dos años.

"Llegó el momento en que los años cumplieron su tiempo, mis hijas no me vieron bien, y me llevaron un lugar para rehabilitarme", contó Norberto Palese -tal su verdadero nombre- en diálogo con Luis Novaresio. Y en una especie de mea culpa, trazó una comparación con su trabajo para revelar que no se había cuidado lo suficiente: "Fui un mal administrador de mi propio programa", reconoció el locutor, quien desde principios de mayo tiene su propio programa en Radio Nacional: el primer sábado de cada mes sale al aire con Un Cacho de Nacional.

En su diálogo con Rial, Fontana dijo que tenía ganas de volver a formar una pareja porque "las mujeres son indispensables". Incluso acercó una confidencia, aunque jugando al misterio: "Hay alguien en vista, pero todavía no se lo dije…". Y hasta se permitió hablar de Alberto Olmedo, con quien fueron "muy amigos" pero un "malentendido" con Nancy Herrera (se dijo que el locutor había vivido un romance con ella) los terminó alejando.