Macri: "El dolor nos está haciendo crecer"

El presidente Mauricio Macri cerró este mediodía la reunión de gabinete ampliado que tuvo también como oradores a María Eugenia Vidal, Elisa Carrió y Miguel Pichetto. Según reconstruyeron fuentes consultadas por Infobae -el encuentro fue cerrado-, el jefe de Estado aseguró: "Me siento muy orgulloso como argentino, como presidente, de que todos ustedes estén hoy acá tan comprometidos, aun desde el dolor, el dolor nos está haciendo crecer para ratificar todo esto que hemos hecho".

Macri, además, planteó que el compromiso que tienen todos los dirigentes de Cambiemos "no tiene que ver con lo personal, no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con la fama ni con el poder; tiene que ver con el corazón porque amamos a nuestro país".

En otro tramo de su discurso, resaltó que Juntos por el Cambio está integrado por un grupo "diverso de gente" con "historias distintas" y todos unidos con el objetivo de "servir y ayudar al prójimo". "Queremos cambiar la realidad para que todos podamos vivir en paz, en armonía", desarrolló.

En un clima especialmente intenso, de fuerte compromiso con la "transformación" que lidera la coalición de Gobierno, la Sala Sinfónica del CCK estuvo repleta de funcionarios y legisladores que vivaron el ingreso de los principales candidatos. Sin duda, la llegada de Vidal fue la más contundente, con un auditorio que mayoritariamente se paró a aplaudirla. También fueron especialmente aplaudidos Carrió y Pichetto y volvió a encenderse la platea con el ingreso del Presidente.

Al momento de sus discursos, Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto fueron más eufóricos. "Lilita" habló de una victoria por "paliza" en octubre, mientras que el senador pidió salir a recuperar los votos.

En esta línea se refirió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego del encuentro. "En 72 días van a ver a Cambiemos en la calle, en los barrios, en todos lados, buscando a la gente para seguir adelante con el cambio". En una conferencia, y acompañada por el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, la funcionaria amplió: "El equipo está firme y junto al Presidente; en este momento nuestros ministros estamos todos fuertes al lado del Presidente".