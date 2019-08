El precio de los medicamentos en Catamarca aumentó un 10% en solo dos días

Tras la corrida cambiaria iniciada el lunes, los medicamentos subieron un 10 por ciento, según indicaron desde el Colegio de Farmacéuticos de Catamarca.

“Entre el lunes y el martes, los laboratorios aumentaron los precios un 10 por ciento. Algunos un poco menos otros más, pero en general es un 10 por ciento. El aumento del dólar siempre impacta en los medicamentos. El 90 por ciento de los compuestos que se usan en los medicamentos es importado, al igual que la droga base. En el país no hacemos la droga, lo que hacemos es embasarla. Por eso la suba del dólar tiene una influencia muy grande”, dijo Ruth Lorenzo, presidenta del colegio.

La farmacéutica explicó que el medicamento cuenta con un precio establecido, no fijo, y que en la farmacia “se cobra ese precio y nadie puede cobrar más de eso. No ponemos el porcentaje que queremos de ganancia. Ya vienen con los precios nuevos y no queda ninguna opción más que cobrar el precio que está ahora.

Respecto al caso de los jubilados afiliados a PAMI, Lorenzo explicó que los medicamentos tiene un precio especial, por lo que los remedios son un poco más baratos que para el resto de las otras obras sociales. “Esos precios no aumentaron, están iguales”, dijo y agregó, que la suba de los precios se analiza siempre a fin de cada mes. “Recién ahí veremos que incremento tiene los precios para el PAMI”.