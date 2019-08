Paola Barrientos: "Me fui de la publicidad del banco por los créditos UVA"

Paola Barrientos y Gonzalo Suárez se hicieron conocidos por personificar a Claudia y Marcos en la famosa publicidad de un reconocido banco. La pareja iba buscando descuentos en diferentes rubros y utilizando las ventajas que daba la entidad bancaria.

Sin embargo, a comienzos de 2018, Marcos recibe la noticia de que Claudia tuvo un accidente y al llegar al hospital ve a su mujer con el rostro completamente vendado. Cuando el médico decide sacarle la venda, sorpresa: en la camilla había otra actriz.

Varios rumores surgieron sobre la repentina salida de Barrientos. Al respecto, la actriz se sinceró: “La sensación que tenía era que no podía hacerlo”.

“Hablé mucho antes con la gente del banco porque fue una relación de muchos años, inclusive de amistad en los momentos en los que firmamos con el equipo del banco, hemos viajado juntos, me llevaron a recorrer lugares que nunca hubiese conocido”, explicó Barrientos sobre su salida.

“Hubo un momento en el que sentí que no podía hacerlo más. Los contratos eran anuales. En un momento sentí eso, generalmente me pasa algo físico en el momento que decido algo por sí o por no. Sentía que no podía, que si lo hacía me enfermaba”, agregó.

“Me fui de la publicidad por los créditos UVA”, confirmó Barrientos en "Siempre es Hoy" y muy crítica con la decisión del Gobierno agregó: “Me sorprende que tanta gente preparada lo haya sacado. Era algo que para mí estaba tan a la vista”.

En ese sentido, hizo referencia a su ideología política y quiso aclarar: “En el momento en el que me fui y empezó todo de decir que me habían echado por kirchnerista, no, yo me sentía feliz de haberme ido y por otra parte nunca recibí por parte de nadie ninguna bajada de línea ni pedido”.