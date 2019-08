Fernández advirtió que las nuevas medidas alientan el consumo pero "pueden ser riesgosas"

Luego de que Mauricio Macri confirmara que habló por teléfono con Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos destacó el llamado del mandatario pero lanzó una advertencia en torno a las medidas económicas anunciadas esta mañana. "Las medidas pueden ser vistas de diferentes modos. Promueven el consumo, desde ese lugar no están mal, pero en el contexto pueden ser riesgosas. Quiero que salgan bien, no mal. Quiero que le sirvan a la Argentina", sostuvo el ex jefe de Gabinete.

Además, si bien aclaró que no tiene muchos puntos de acuerdo con Macri, afirmó: "Ahora tenemos uno que es que no queremos que la realidad siga castigando a los argentinos. La solución está en sus manos, no en las mías". Y agregó: "El Presidente está en una doble condición compleja que es la de candidato y presidente. Le pedí que prime la de presidente y esa es mi duda sobre lo que ha resuelto ahora. Me parece que lo que ha resuelto tiene más que ver de una necesidad de campaña y el contexto en el que lo hace. No quiero hablar del tema, pero le pido que en este momento tan delicado prime su condición de presidente antes de la de candidato".

Sobre la conversación que tuvieron, contó: "Me llamó, estaba dando clases y no pude atenderlo. Cuando vi el mensaje le propuse que hablemos, me llamó y tuvimos una buena charla. Me planteó preocupaciones por el estado de las cosas, le di mi opinión sobre lo que estaba pasando y le di mi voluntad de ayudarlo. Pasa que solo soy un candidato a presidente, no soy presidente electo".

"Está claro que Macri y nosotros representamos cosas diferentes, tenemos miradas distintas de país y por lo tanto no me es fácil avalar sus políticas porque sino no hubiera sido un opositor. Fue una buena charla y una buena forma de tratar de llegar tranquilidad al país y a los mercados. Todos queremos que la economía se estabilice. Tenemos miradas distintas del futuro pero es parte de la lógica política que estemos debatiendo cómo tiene que ser el país", completó Fernández.

Acerca de una posible reunión, el candidato kirchnerista insistió en que "no hace falta" sino que lo importante es "tener un diálogo franco". "Él es el Presidente y no hace falta que me vea. Sí hace falta que tengamos esta posibilidad de hablar. Yo tengo toda la vocación de hablar y ayudar. No tengo ni un diputado a quién decirle lo que tiene que hacer. Hemos dado un paso y tenemos que estar tranquilos".

También se refirió a la posibilidad de una salida anticipada del poder o a un adelantamiento de elecciones: "Hay que hacer el esfuerzo para que el 10 de diciembre sea la fecha del traspaso. Hay que ayudarlo al presidente a llevar a cabo esta transición que a él también le preocupa".

En el final, admitió que está pensando en un posible gabinete, aunque evitó dar nombres. Y cerró hablando nuevamente de la charla con Macri: "Le dije que me llamara las veces que hagan falta. Una charla franca donde le planteé lo que era bueno para la Argentina e iba a ayudar a su gobierno. Le sugerí cosas a las que debía prestarle atención. Son ideas generales del funcionamiento de la economía. No me animaría a decirle a un Presidente lo que tiene que hacer".