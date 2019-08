Horóscopo del día miércoles 13 de agosto de 2019

ARIES - Es probable que tu mente desborde de ideas exaltadas -políticas, sociales, filosóficas, espirituales- pero hoy no estás en sintonía con cuestiones prácticas. Sin embargo parece que tus finanzas requieren atención si bien no tienes ganas de ocuparte de ellas. La alineación de hoy podría hacer que te resulte difícil dejar las ideas a un lado para que te concentres en las cuentas, pero haz el esfuerzo. Puedes dejar que tu mente fluya libremente después.

TAURO - El interés por las ciencias o lo oculto podría llevarte a querer buscar grupos que compartan tus intereses a través de los cuales puedas conocer gente nueva. Sin embargo, en este momento podría resultarte difícil encontrar el grupo adecuado. La influencia proveniente de la configuración celestial podría interponer obstáculos para encontrar amigos y actividades nuevas, pero no es imposible. ¡Adelante!

GÉMINIS - A medida que descubres campos y objetivos nuevos que quizás comprendan tecnología moderna o cuestiones sociales o políticas, tu vida se impregna de un nuevo sentido de la aventura. Podría abrirse un mundo completamente nuevo. Tu intelecto podría funcionar demasiado rápido debido a la estimulación constante. La influencia de la configuración astral implica que tus nuevos intereses pueden interponerse en tu vida familiar. Sin embargo, terminarás aprendiendo a equilibrarlos.

CÁNCER - Podrías estar pensando en hacer un viaje largo en avión, quizás a un estado lejano o a otro país, pero podrán presentarse obstáculos inesperados. Eso está bien: solamente debes encontrar un modo de solucionarlos para poder emprender el viaje. La influencia de la actual configuración celeste hace hincapié en lo desconocido. Esto puede crear algunas sorpresas desconcertantes, pero no niega nada necesariamente.

LEO - Una cantidad de acontecimientos sociales interesantes y entretenidos podrían resultar tan divertidos que de hecho detestes tener que volver mañana a la rutina. Podrías conocer nuevos amigos y descubrir nuevos intereses que podrían mantenerte ocupada durante semanas si no interfirieran las responsabilidades. Puede que tus planetas te hagan sentir algo de depresión hoy a la noche. ¡Pero nunca temas! ¡Te las arreglarás para mantener tus obligaciones y tu nueva vida!

VIRGO - Hoy quienes vayan a tu casa de visita podrían llevar muchas noticias interesantes. De hecho, podrías tener instalada una nueva computadora, una radio, un televisor o el servicio de cable que podrían traerte información actualizada mucho más rápido. Esto a su vez puede significar una enorme diferencia en tu vida, si bien en este momento puedas no saber de qué se trata.

LIBRA - Hoy tu corazón está enfocado en el romance, y podrías estar un poco ansioso/a por compartir un momento íntimo o dos con tu amante. El único problema es que partes de tu psique no están totalmente de acuerdo con este plan. El panorama indica que existe una fuerza transformadora, fuerte, dirigiéndose hacia ti que le gusta cuestionar el motivo por casi todo lo que haces.

ESCORPIÓN - Hoy marca el comienzo de una importante travesía de cuatro semanas durante el cual amigos íntimos podrán desempeñar un papel más importante en tu vida. Mucho de todo tu auto-estima dependerá de tus relaciones, y de la forma en que te llevas con un grupo. Esta tendencia tiene mayor enfoque gracias a los planetas, los que están alineados para liberar mayor energía.

SAGITARIO - Tu lugar de trabajo y la manera en que manejas las cosas todos los días estarán en el centro de tu atención durante las próximas cuatro semanas, debido al aspecto en juego. Hoy la clave es la comunicación, y descubrirás que ésta te abrirá toda una nueva tendencia que permitirá un mayor entendimiento entre todas las partes interesadas. Asegúrate de decir exactamente lo que tienes en mente.

CAPRICORNIO - Hoy marca el comienzo de un período de cuatro meses en el que las finanzas te serán de mayor preocupación que lo normal. Descubrirás que muy probablemente estarás muy involucrada en esta área de tu vida, y estás más dispuesta a realizar el trabajo que produzca resultados positivos. Consulta con aquellos amigos que te pueden ser de ayuda a lo largo del camino. La alineación del planeta te urge para que tomes la iniciativa.

ACUARIO - Tu corazón hoy te está llamando para realizar cosas con otros, y descubrirás que las conexiones íntimas con seres amados resultan extremadamente satisfactorias. Al mismo tiempo, sin embargo, descubrirás que tus metas profesionales también son un centro de atención importante, una tendencia que continuará durante las próximas cuatro semanas. La única parte difícil en el plan de hoy es el potencial conflicto que podría originarse a partir de estos dos lados de tu vida, debido a la combinación de energías en juego.

PISCIS - Un proyecto en el que vienes trabajando desde hace un tiempo, quizás uno de índole artística, o simplemente una técnica nueva para lograr hacer las cosas puede estar a punto de finalizar, aunque no del todo bien. Podrás preguntarte qué estás haciendo mal. Lo más probable es que no estés haciendo nada mal: quizás sólo se trate de la configuración planetaria en acción. El aspecto en juego puede presentar obstáculos pero no niega los resultados. ¡Aguanta un poco!