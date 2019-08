Seco firmó su contrato y ya es de Estudiantes de San Luis

El fútbol catamarqueño sigue exportando jugadores y, sin duda, uno de los que más se destacó en los últimos 10 años seguirá jugando en la tercera categoría del fútbol argentino. Se trata del delantero Luis Seco, que firmó su contrato por un año con Estudiantes de San Luis, que jugará el próximo Federal A.

El catamarqueño seguirá jugando la categoría ya que el año pasado lo hizo con San Lorenzo de Alem de Catamarca. En los últimos meses, estuvo jugando en Social Rojas, disputando la Liga Chacarera hasta que le salió la chance de irse a San Luis, donde estuvo a prueba hasta que, finalmente, firmó su contrato para ya ser parte del equipo de Héctor Arzubialde.

El jugador habló con el programa Botineros Diario y dijo: “Quedan dos o tres semanas para el inicio del Torneo Federal y tengo que tratar de seguir mejorando para llegar de la mejor forma”. Y agregó: “Hay muchos más equipo y va a ser duro”.

Cómo se dio su llegada a San Luis: “El que me pidió fue el entrenador Arzubialde. Él ya me pidió lo que quiere de mí, para el equipo, que mi lugar sea en el área y no me aleje de ahí. Yo soy un delantero que me gusta hacer goles y, a la vez, colaborar con mis compañeros”.

El momento en que lo toma su llegada a Estudiantes: “Ahora soy un jugador más maduro. La vez que estuve en Güemes por ahí me costó. Ya conozco la categoría. Estoy cómodo y contento porque también voy a poder estar con mi familia, que los voy a poder tener acá”.