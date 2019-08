Tinelli, durísimo con Macri: "¿Quién tiene el pu... derecho de juzgar el voto de la gente?"

En el arranque de ShowMatch, Marcelo Tinelli se refirió a los resultados de las PASO celebradas el domingo en todo el territorio argentino y tuvo una mirada muy crítica respecto a la reacción y los discrusos del presidente Mauricio Macri, “Fue un gran día. La democracia la disfrutamos todos los días y A este país le costó mucho la Democracia”, señaló.

“Es emocionante poder ver lo que fue ayer. Los padres y madres, con los chicos, mostrándole los valores. Cada dos o cuatro años, todos somos iguales. Y todas las opiniones tienen el mismo valor”, comentó el conductor en clara referencia a los cuestionamientos que realizó el primer mandatario tras los resultados.

“En un proceso democrático lo más importante es aceptar con humildad la opinión de la gente. No podés decir ‘váyanse a dormir’. Los ciudadanos ya se manifestaron y la responsabilidad es de los políticos”, comentó.

“La grieta no sirve para nada y seguir criticando al adversario no sirve para nada. Hay que salir adelante”, sostuvo. Y agregó: “Quién tiene el puto derecho de juzgar el voto de la gente. No se dejen llegar por esto que son culpables de algo”.