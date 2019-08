Fernández repasó los números con Cristina

La fórmula presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, compartió ayer un almuerzo informal en el Instituto Patria, con los candidatos a gobernador bonaerense, Axel Kicillof y a jefe de Gobierno porteño, Matías Lammens.

El encuentro se dio horas después de que la expresidenta llegara a Buenos Aires desde Río Gallegos, donde anoche siguió los resultados de la elección en soledad, ya que al no haber vuelos programados que la pudieran traer de vuelta ese mismo día, no estuvo en los festejos que se dieron en el búnker montado en el Complejo Cultural C, de La Chacarita.

Los 15 puntos de diferencia que la fórmula presidencial de Frente de Todos le sacó en las PASO al Frente Juntos por el Cambio, con el que el presidente Mauricio Macri busca su reelección en octubre, fue uno de los primeros puntos que se analizaron en el encuentro.