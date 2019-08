La reacción de Casero por la derrota de Macri

Alfredo Casero reconoció su desconcierto por el resultado de las elecciones primarias, que dejó a la fórmula Fernández-Fernández al borde de la victoria en primera vuelta el próximo 27 de octubre. El actor es uno de los famosos que más defendió al gobierno de Mauricio Macri, y después de que se conocieran las primeras cifras, llevó sus pensamientos a Twitter.

Desde España, donde se instaló hace dos meses "para buscar trabajo", Casero enumeró: "Primero me gustaría enfocarme en que hay que reconocer que el peronismo no existe, son un montón de cuatro de copas que fueron quedando y creciendo. Que Cristina de Kirchner sea la vicepresidente del presidente que todos sabemos que el año pasado hablaba mier... de ella... no somos boludos"

"Segundo, tengo que reconocer la gran tenacidad de Porota (en referencia a Cristina Kirchner). Están acompañados de un pueblo que se olvida de su pasado reciente", reprochó el actor.

En un tercer punto, comentó que no sabe cuáles son los objetivos políticos del Frente de Todos. "Me gustaría que me dieran un norte, que me digan qué van a hacer, que (el candidato a gobernador, Axel) Kicillof explique el plan de obra que tiene".

Después, el actor se refirió puntualmente a las cifras y vaticinó un futuro negro para el país. "Esto puede cambiar pero son casi 15 puntos. Es un desastre lo que pasó. Realmente no lo puedo creer. ¿Y si esto termina siendo chavismo o populismo donde todo el mundo va a tener que trabajar para el Estado? ¿Qué va a pasar? Vamos a ir a default si asume un tipo que dice que no le va a pagar al FMI, vamos a tener quilombo, puede llegar a subir muchísimo el riesgo país".

En este sentido, admitió que los resultados fueron un gran golpe para su labora en la militancia. "Me duele el c... por haber luchado por lo que me parecía la verdad, me hizo m..., pero lo voy a seguir haciendo. Estoy en España porque trato de buscar trabajo, yo no voy a vivir nunca del Estado", aseguró y se comparó con otros actores como Raúl Rizzo, que milita en la vereda opuesta.

Por último, Casero mantuvo un ida y vuelta con sus seguidores en la red, y cerró con un mensaje para Macri. "Quiero decirle que es probable que la gente no comprenda todo lo que hace, pero siempre se nota la buena voluntad y un buen ingeniero que construye. Y Vidal, una excelente navegadora del caos. Es una pena que volvamos para atrás en el mundo, se nos c... de risa en la cara. Es increíble. Votaron a Magario. Votaron a Kicillof. Qué bárbaro. La gente está mal. Se murió Argentina".