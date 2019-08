Sarmiento: “Vamos a encarar las obras de la nueva sede”

Hace unos días, se realizó la Asamblea Ordinaria en la Liga Chacarera de Fútbol donde fue reelecto como presidente Juan Carlos Sarmiento. El dirigente sumará su cuarto periodo de forma consecutiva al frente del ente regulador del fútbol chacarero.

Una vez que asumió Sarmiento, mantuvo un diálogo con LA UNION, medio que cubrió el evento y el presidente dijo: “Han vuelto a confiar en este presidente, nos han permitido tener un periodo más. Es un compromiso exigente, en vistas de los tiempos nuevos que tenemos en la Liga. Ya les hemos anticipado que tenemos un propósito de acá a marzo del 2020 que se debe hacer una renovación del estatuto, es una obligación hacerlo, no podemos demorarnos más, y ver de iniciar la obra de lo que va a ser la nueva sede”.

Y sobre la asamblea extraordinaria frustrada, señaló: “Queremos darle continuidad a esa asamblea extraordinaria. La idea es conversar con los presidentes, poder hablar y poner fecha a la reanudación. Como no nos permitió (Personería Jurídica), creo que los asambleístas se enojaron un poco”.

Además, profundizó más en lo que puede pasar con la resolución 003/19, que desciendo a los clubes de Primera A que no hicieron su Asamblea antes del 15 de julio y sancionan a los de la B con no permitirles ascender: “La verdad que algunos clubes no se explicaban el por qué no nos permitieron tratar ese tema. Vamos a ver si Personería da marcha atrás en la decisión y nos permite tratarlo”. Cerró: “Si no lo hacen, igualmente se hace la Asamblea, pero en comisión se resuelve lo de la resolución”.