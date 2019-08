Gustavo Saadi: "Hoy el pueblo dio una lección a toda la Argentina"

Pasadas las 22:00 los principales candidatos dieron su discurso. Acompañado del intendente Jalil y la gobernadora Lucía Corpacci el Dr. Gustavo Saadi, candidato a intendente de la Capital, agradeció a toda la comunidad por el triunfo obtenido.

"En primer lugar quiero agradecer a cada uno de los vecinos y vecinas de la capital que fueron a la urna nos haya votado o no. Porque creo que entre todos fortalecimos la democracia y creo que eso es para festejar".

Agregando: "También quiero agradecer a cada uno de los precandidatos a concejales no hay ganadores ni perdedores porque todos hemos contribuido al triunfo en la Capital”.

“Agradecimiento a todos los dirigentes de los 35 partidos que conforman el frente. No importa de dónde vienen sino a dónde vamos. A partir de ahora todos juntos vamos a empezar a transitar este camino a octubre vamos a explicar las propuesta a cada vecino que no llegamos o los que no supieron cuáles eran nuestras ideas. Porque después de octubre acá tenemos que estar todos los catamarqueños, porque nosotros vamos a gobernar para todos sin exclusiones", continuó.

Finalmente, al referirse a los votos escrutados dijo: "Ganamos en todos los circuitos de la capital gracias al trabajo de los concejales. Es el trabajo de todo de ustedes y de los precandidatos vamos a seguir trabajando”.

“Hoy el pueblo dio una lección a toda la Argentina el Frente de Todos a nivel nacional se está imponiendo y eso es una buena noticia", finalizó con aplausos.