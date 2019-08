Miguel Callafa: un ejemplo de compromiso cívico

Don Miguel Callafa, es un vecino de Fray Mamerto Esquiú que hoy con sus 101 años concurrió como en todas las elecciones, a ejercer su derecho de votar. Acompañado por una de sus nietas don Miguel Ángel es según el padrón electoral, la persona más adulta que emitió el voto en la provincia.

"Me sobra la voluntad de venir a votar porque me gusta la democracia. Me gusta todo lo que es la vida de antes a la de ahora. Estamos en un país tan cambiado" expreso el votante.

Trabajó en Agua y Energía, en la obra de El Dique Las Pirquitas y en el Dique El Jumeal. Después lo hizo de manera independiente hasta que se jubiló.

“Tenía mucha voluntad de ir a votar, aunque tengo 101 años”, agregó orgulloso. “Le pido a Dios y a la Virgen que nos ayude en todo momento”, acotó. Contó también con voz firme: “fui un padre bueno para los hijos, que son muy buenos y que me cuidan y dan esa tranquilidad para vivir hasta que Dios diga adiós".

Callafa emitió su voto en la Escuela de la Villa de Pirquitas.