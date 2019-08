Lucía Corpacci: “Yo creo que va a ser una elección definitiva”

Hace instantes, a las 9,50 ingreso la gobernadora de la provincia Dra. Lucia Corpacci al cuarto oscuro del Colegio Padre Ramón de la Quintana para emitir su sufragio. A la salida, la primera mandataria en declaraciones a la prensa apostada en el lugar expreso su agradecimiento a todas las personas, fiscales, presidentes y responsables de las escuelas de todos los partidos, resaltando que “el destinar toda una jornada para que todo salga bien es muy importante para todos y vale la pena resaltarlo. Esperemos que todo transcurra en paz y que sea lo mejor para todos”..

En cuanto a los inconvenientes que se registraron en algunas escuelas por falta de boletas de algunas fórmulas dijo “Hasta ahora no hemos tenido mayores inconvenientes. Creo que hay gran compromiso de la ciudadanía en estas elecciones. Creo que todos van a votar a consciencia”.

Consultada en relación a las declaraciones que el realizo el presidente de la nación Mauricio Macri en las primeras horas de la mañana de hoy a los medios nacionales, en relación a como son consideradas estas elecciones, Corpacci sentenció “Yo creo que va a ser una elección definitiva”

En esta elección, la Dra. Lucia Corpacci no renovara su mandato como gobernadora por lo que consultada por la prensa indico “La verdad yo la vivo –a estas elecciones- siempre con los mismos nervios y con la misma preocupación deseando que sea lo mejor para todos”.

Agregando “Voy a trabajar en otro espacio, pero no me voy a desvincular nunca de mi responsabilidad con los catamarqueños y confió en las personas con las que vengo trabajando. Le agradezco mucho a los catamarqueños el cariño que me han demostrado siempre”.

Finalmente, la gobernadora de la provincia comento que recorrerá algunas escuelas y que a la nochecita recién ira a la sede del partido.