Sogos: “Fuimos de menor a mayor y pudimos ganar”

El Sportivo Villa Cubas comenzó con el pie derecho en el Torneo Anual de la A en La Capital. Uno de los puntos altos en la victoria ante Defensores del Norte fue Juan Sogos, que luego del encuentro habló con LA UNION.

El centrocampista que llegó desde el fútbol de Buenos Aires, arrancó diciendo: “La verdad que muy contento, siempre es importante comenzar ganando. El rendimiento de todo el equipo fue de menor a mayor en el partido. Hay que ir afianzando cosas”.

La adaptación en Villa Cubas no costó mucho: “Fueron varias semanas de trabajo donde el grupo me hizo sentir muy bien, cómodo. La gente del club, el entrenador, me hicieron sentir como en casa”.

Además, hizo un análisis más a fondo sobre el debut: “En la primera etapa se dio un partido muy físico, trabado. La verdad que hicimos la diferencia en el primer gol, fue clave para encontrar la tranquilidad e ir creciendo con la pelota y como equipo”-

Cerró: “Hay que pulir cosas, pero esto recién comienza”.