Chumbicha: Mujer sufre hostigamiento por una docente y ex comisario hace más de 10 años

Una mujer oriunda de Chumbicha, departamento Capayán, fue atacada esta tarde por una profesora cuando estaba realizando un trámite en el Banco de aquella localidad.

El hecho agresivo fue publicado en Facebook por su hija, ya que asegura que está “cansada de esta situación”, y que necesitan que la Justicia tome cartas en el asunto, debido a que realizaron varias denuncias contra la docente y su marido por maltratar a su madre, y no les dan respuestas.

De acuerdo a los datos brindados a LA UNION, la victima de apellido Cardenez (45) sufre hostigamiento por parte de una mujer de apellido Olas (44) y su marido, un ex comisario.

Esta situación lleva más de 10 años. Ambas son vecinas y profesoras de Lengua y Literatura. Según lo expresado a este medio, toda la familia sufre maltrato por parte de la docente y desconocen el motivo del mismo.

“A donde la ve le grita cosas. Esta fue la segunda vez que la golpea en la calle, pero todos los días que la ve, la hostiga constantemente”, indicó su hija.

“Mi mamá sufre de fibromialgia y un infarto auditivo, tiene una discapacidad, por lo que no puede defenderse. Su enfermedad no le permite tener fuerza y sufre constantemente de vértigo. En varias oportunidades tuvieron que cruzarse en establecimientos educativos y mi mamá siempre tuvo miedo a que esta mujer la volviera a agredir físicamente y tener problemas por su trabajo”.

La hija aseguró que ya realizaron varias denuncias pero que, hasta el momento, no obtuvieron respuestas.

“Sucedió aproximadamente a las 17:15 de hoy en la sucursal del cajero del Banco Nación en Chumbicha. Ella (Olas) entró y en primer lugar la empujó. Después la acorrala contra la pared y la agarra del cabello hasta tirarla al piso y la patea dejándole hematomas en todo el cuerpo pero más en la parte de la cabeza detrás de los oídos. No había nadie en la calle, ella se encontraba con su pareja que es ex comisario de la comisaría de aquí, y jamás hizo nada para evitar la situación, es más siempre, en todas las agresiones él también participó. Tiene varias denuncias por parte de mi mamá y de varias personas más que les hace lo mismo. Ya no sabemos que hacer”, sostuvo.