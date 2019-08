Familiares de joven accidentado le piden a la diputada Mercado la prótesis

El siniestro vial ocurrió el viernes 12 de abril en la Quebrada de Moreira cuando la diputada nacional se trasladaba en una camioneta Toyota Hilux y el joven Martín Vega, de 26 años, en una moto en compañía de su tío Miguel Vega. El joven sufrió un severo traumatismo de cráneo y se le formó un coágulo en la cabeza.

Los familiares del joven cortaron hoy el tránsito en Avenida Bartolomé de Castro, en protesta por el abandono de la diputada Verónica Mercado para con el motociclista herido tras chocar con su camioneta. La protesta se realiza en rotonda de Avenidas México y Bartolomé de Castro.

Solicitan que la actual diputada nacional se haga cargo del pago de la prótesis reconstructiva del cráneo que tiene un valor de 300 mil pesos.

"Ella (la diputada Mercado) solo dispuso su seguro, el seguro ahora no nos tiene una respuesta. Ella tampoco en su parte humana no nos dio una respuesta y no tenemos los medios económico para poder comprarla", dijo una de las familiares.