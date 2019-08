Catamarca se suma al Día de Acción por las Dos Vidas

A un año del rechazo por mayoría de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Senado, organizaciones pro vida se concentrarán hoy a las 16 hs en las escalinatas de la Plaza 25 de Mayo. Los organizadores llaman a celebrar el día de Acción por Las Dos Vidas colaborando con un alimento no perecedero y/o ropa que no se use (limpia y en buen estado) para ser donada a los más necesitados.

La agrupación SomosMas Catamarca, desde su red social invita a los catamarqueños a sumarse a esta convocatoria indicando “a un año de que en el Senado se votara por mayoría la negativa al proyecto, Argentina dio un mensaje importante a todo el mundo. Salimos a las calles por convicción, porque la vida no sé negocia”. Alientan a sumarse a la convocatoria con los #ConAbortoNoTeVoto #SoyUnVotoPorLaVida.