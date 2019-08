La basura se acumula en las calles del centro

Los contenedores del centro de la ciudad, se vieron repletos de bolsas con basura, muchas de ellas ya tiradas en el suelo y abiertas por perros, ya que por el paro que mantienen los empleados del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de la Capital no hay recolección de residuos.

La medida de fuerza del SOEM tiene la modalidad de quite de colaboración por tiempo indeterminado, lo que impede la salida de los camiones recolectores, solo se recoge los residuos del hospital, hasta tanto no logren una solución al cobro del plus médico a los afiliados de la OSEP.

Por esta razón, se recomienda a los vecinos no sacar la bolsa de basura hasta tanto se normalicen los servicios.