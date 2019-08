“Educación no está cumpliendo con los plazos y la agenda prevista en paritarias

El titular de Suteca, Juan Godoy, mostró su preocupación por la falta de convocatoria del Ministerio de Educación a las paritarias docentes y expresó que “entendemos que el gobierno ya hizo un abandono a los compromisos asumidos en el cumplimiento del acuerdo cuando cerramos lo de los salarios. Teníamos que terminar las paritarias”.

Como lo vienen haciendo otros gremios de educación, Godoy expresó que le preocupa que desde que se reúnen por las paritarias pedagógicas hasta el momento no llegaran a ninguna resolución. “La hora cátedra y hora reloj las tendrá que definir la justicia. También necesitamos respuestas concretas por la estabilidad laboral y la carga horaria, temas que no fueron definidos a pesar de estar en agenda”, aclaró.

También informó que, tras comunicaciones que tuvieron de manera informal, las reuniones están suspendidas hasta nuevo aviso. “Estamos a la dulce espera de que nos convoquen cuando ellos planteen una agenda propia y no como corresponde, una agenda concertada”. A su vez, aclaró que entienden que no los hayan convocado por motivos electorales, y que también pasó la fiesta del Poncho pero dijo que “hay que tener en cuenta los plazos de vencimiento que tiene cada uno de los temas, como así también los plazos de vencimiento de, por ejemplo, la convocatoria de titularización. Yo no quiero pensar que hay situaciones que se puedan salvar en el marco de la gestión gremial y que los vencimientos dejen afuera a alguien que le correspondía quedar estable en el trabajo”.

Por otro lado, Godoy expresó que están en la misma frecuencia con los otros gremios. “Seguimos con los mismos reclamos y esperamos que esto tenga una solución oficial, porque de lo contrario, tendremos que tomar una decisión unilateral en forma conjunta con los demás gremios”, finalizó.