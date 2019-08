Vecinos se movilizaron frente a Casa de Gobierno pidiendo trabajo

Un importante número de personas se concentró ayer en inmediaciones a la plaza 25 de Mayo, cortando calles y convirtiendo el centro en un caos vehicular. El motivo fue el pedido de trabajo al Ejecutivo.

En esta oportunidad, se manifestaron grupos de diferentes sectores de la ciudad que incluso marcharon alrededor de la plaza.

Si bien los grupos no se identificaron por sectores, expresaron que pertenecían al norte y sur de la ciudad y que están cansados de recibir ayuda o bolsones. “Nosotros queremos trabajar”, expresaron.

A la vez, otro grupo de quienes se identificaron como lavaautos, se encadenaron a los bancos de la plaza y a los postes de luz esperando que alguien escuche su reclamo. “Estamos cansados de sufrir del frío hasta las 3 de la mañana y no hacer un peso, la gente no tiene plata y no podemos trabajar, ya estamos enfermos de pasar el frío”, manifestaron.

Otro de los grupos, con el mismo reclamo, permanecieron apostados en la plaza durante toda la noche y prometieron quedarse hasta tener respuesta.

Los manifestantes continuaron a lo largo de la mañana y amenazaron con seguir con las medidas hasta que alguien los atienda.