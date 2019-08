Colocaron coronas fúnebres en la entrada del SOEM, por el paro en contra del cobro de plus médico

Colocaron coronas fúnebres en la puerta de ingreso del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, que estarían referidas a la medida de fuerza que inició el gremio por el cobro de plus médico. En la cinta de una de ellas se leía “Walter Arévalo QEPD” y en otra, la frase “Dejate de joder con la OSEP”.

Si bien el titular del sindicato expresó que no se apresurarán a adjudicar el mensaje a nadie, aclaró que ellos no tienen miedo.

Según manifestó Arévalo, “lo sucedido en la sede sindical lo tomamos en serio y lo asumimos como una apretada por el paro y la situación de la OSEP”.

Y expresó que esto se trata de un mensaje intimidatorio. “Nosotros tenemos claro por dónde vamos y nos hacemos cargo de esta lucha. En vez de solucionar el problema de la obra social, mandan estos mensajes”.

Si bien, el titular del sindicato prefirió no adjudicarle la autoría de la amenaza a nadie en particular, dijo que “no es solamente el empleado municipal es el que se ve afectado por el plus médico”.

A su vez, insistió: “Por supuesto que no tenemos miedo, si tuviéramos miedo no estaríamos aquí. Un dirigente gremial no puede vivir con miedo”

La sede del SOEM tiene cámaras de seguridad, por lo que averiguarán quién o quiénes sejaron las coronas, lo cual no debería ser una tarea complicada, “salvo que hayan actuado con los rostros cubiertos”, expresó.

Por último, Arévalo informó que el paro tiene un acatamiento total. “No vamos a dejar que los médicos sigan avasallando a los trabajadores”.