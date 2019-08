Familiares denuncian el cierre de instituciones psiquiátricas y reclaman soluciones al Ejecutivo

Se conformó la agrupación de familiares de pacientes con patologías mentales y adicciones (AFPAMA) para reclamar al Ejecutivo por el cierre de centros de contención psiquiátrica, como el área pertinente en el hospital de la Merced y una clínica privada en la ciudad capital.

Según lo manifestado por los familiares, el cierre de estas instituciones está previsto en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26650/10, resolución de la Secretaría de Gobierno de Salud N° 715/19.

Patricia Villalva, miembro de la organización, comentó que ya solicitaron por nota a la gobernadora que atienda esta problemáticay dijo que el cierre está previsto para enero del 2020.

“En mi caso particular, tengo un hermano con una patología seria y necesita de esta atención. Por mucho tiempo fue atendido en el Hospital de Merced, porque no teníamos obra social. Lo importante es que pudimos encontrar un lugar donde internarlo hasta que se estabilizara, donde fuera contenido. Como nosotros, hay muchos otros casos. Lo que nos preocupa es que sin estas instituciones quedan desamparados”, manifestó.

A su vez, Villalva destacó la importancia de estas instituciones, ya que los servicios públicos no especializados, como el Hospital San Juan Bautista, no cuentan con la infraestructura adecuada para atender pacientes con patologías psiquiátricas. “En los hospitales, las habitaciones no están adaptadas para la necesidades que tienen nuestros familiares. Estas patologías no solo son variadas, sino que además son muchísimas. Es por eso que necesitamos que la gobernadora nos escuche y nos dé una respuesta”, aclaró.

Por otro lado, los manifestantes expusieron: “Nos vamos a movilizar todos los miércoles, hasta que alguien nos escuche. Al parecer, hay un vacío legal en la provincia y si se aplica y cierran estos centros, dejan a nuestras familias totalmente desamparadas, porque la atención ambulatoria, que es lo que prevé la Ley no es suficiente para las necesidades que ellos tiene”.

La agrupación AFPAMA, fue creada el pasado 2 de agosto, con el objeto de nuclear a los familiares de pacientes con patologías psiquiátricas, ante el inminente cierre de las instituciones de contención para los pacientes con estas patologías.