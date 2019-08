Corzo: “Estoy feliz por la chance de ser profesional”

El 6 de septiembre en tierras santiagueñas, Pablo “Pacman” Corzo iniciará su carrera como púgil profesional. Antes, se despedirá como amateur de nuestra gente, el 16 de agosto en el Club San Lorenzo de Alem. “Porque no quiero irme derrotado del amateurismo”, expresó.

Corzo, una de las mayores esperanzas catamarqueñas en el pugilismo nacional comenzará en septiembre a incursionar en el profesionalismo.

“El 6 de septiembre voy a cumplir mi sueño de debutar como profesional en Santiago del Estero, comencé a prepararme de la mejor manera y estamos muy contentos por esta oportunidad de subir al campo rentado”, señaló al medio Ring Catamaraca, el púgil local.

“En realidad iba a debutar el 16 de agosto, pero la situación económica está muy complicada y el promotor no puede hacer dos peleas profesionales, porque acarrea muchos gastos y surgió la posibilidad de pelear allá en Santiago a través del promotor Raúl Camacho, que gentilmente se ofreció a programarme en sus veladas”, detalló.

“Camacho me ofreció hacerme debutar ya que me vio pelear y le gustó mi boxeo y hacerme la carrera, así que con mucho gusto nos vamos para ese lado. La gente de Santiago cada vez que fui para ahí me hizo sentir local, así que muy contento, agradezco al promotor por la oportunidad y voy a dar lo mejor para juntos, hacer cosas grandes”, agregó.

Cerró: “La idea es entrenar acá, no me voy a ir de Catamarca, Camacho va a ser mi promotor y combatiremos cuando él lo disponga”