Se abre el telón de la séptima fecha en la A de Las Chacras

Esta tarde, se dará inicio a la séptima fecha del Torneo Anual en la Primera A de la Liga Chacarera de Fútbol. Se jugará un solo encuentro en el estadio Primo Antonio Prevedello.

Se jugará un partidazo en el Bosque de Tres Puentes con Social Rojas y Defensores de Esquiú. El equipo de Social viene de perder su partido ante Independiente, en el que fue goleado y sigue sin encontrar el rumbo. En tanto que a Defensores se lo empataron la fecha pasada en el último minuto.

El equipo de Social no es el mismo, tiene algunas bajas. La más sensible, la de su goleador Luis Seco que se fue a jugar a San Luis. Asimismo, el funcionamiento del equipo no aparece a pesar de que si gana hoy, volverá a ser el puntero del certamen.

En el equipo de Piedra Blanca se está dando una etapa de transición con varios jugadores jóvenes que vienen teniendo la chance ante las bajas sensibles en el plantel.

Programación

Primo Prevedello

16.30: Social Rojas-Defensores de Esquiú.