Osep: Jalil y Dusso proponen reformular y crear un directorio

Raúl Jalil, Rubén Dusso y Ramón Figueroa Castellanos, precandidatos a Gobernador, Vice y diputado provincial respectivamente, se reunieron en el Centro de Innovación y Desarrollo con los representantes de los gremios SOEM, Walter Arévalo, y SEOSP, Luz Roldán. En la reunión se determinó que en caso de ser electa la fórmula del Frente de Todos, se trabajará en conjunto para realizar una reforma integral de la ley de OSEP, como también de otros organismos como Capresca y Vialidad Provincial.

El objetivo es que en la misma se determine la creación de un directorio que esté conformado por representantes de los aliados, el personal trabajador y el Poder Ejecutivo. “En caso de ser electos, además se realizará una renegociación de contratos debido al cobro de plus. Los que cobran plus serán excluidos totalmente del Sistema de Prestadores. Al día de hoy existen prestadores que no cobran y se ven totalmente perjudicados por los que sí cobran, aunque algunos de los que cobran ya están en vías de sanción”, aseguró Raúl Jalil.