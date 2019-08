El Gobierno entregó a la Cámara Nacional Electoral el software del escrutinio

En medio de la fuerte polémica por las denuncias sobre la supuesta falta de transparencia en los sistemas de transmisión de telegramas y el conteo de votos para las próximas elecciones, el Gobierno entregó hoy a la Cámara Nacional Electoral (CNE) el software de Smartmatic que se utilizará por primera vez este domingo, en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Sin embargo, el kirchnerismo ratificó hoy que no confía en el sistema y volvió a sembrar dudas sobre la legitimidad del escrutinio provisorio. "Ya no sirve de nada porque no podemos hacer ningún tipo de prueba ni nada", dijo el apoderado del PJ, Jorge Landau, el dirigente que encabezó la cruzada.

Como estaba previsto, la entrega se produjo durante una reunión del Consejo de Seguimiento de las Elecciones Primarias y Nacionales, que se realizó en la sede del Correo Argentino, en Barracas, y de la que participaron los fiscales partidarios. Estuvieron presentes autoridades de la Dirección Nacional Electoral (DINE), de laCámara Nacional Electoral (CNE), apoderados de los partidos políticos y representantes informáticos de todas los espacios.

En la reunión se realizó el proceso de firma digital de las copias de resguardo y el sellado del software de escaneo y transmisión de los telegramas y también del software de recuento provisional de resultados, que luego será entregado a la CNE.

Pese a que el procedimiento se completó sin mayor dificultad, los apoderados de los partidos se retiraron de la reunión en medio de reclamos. Exigían que también a ellos se les entregara el software que, hasta ahora al menos, se utilizará el domingo. Aseguran que, en cambio, se les ofreció una presentación en Power Point con "información básica" sobre cómo funciona el sistema, según denunciaron.

Desde el Ministerio del Interior desestimaron los cuestionamientos de la oposición. "Lo que corresponde es entregar el software a la Cámara Nacional Electoral, tal como se hizo. Luego es la Justicia la que dispone si lo remite a los partidos o no", explicaron aLA NACION voceros del ministerio que encabeza Rogelio Frigerio.

Por lo pronto, el Gobierno dará esta tarde una conferencia de prensa para exponer el "estado de situación" en medio de la polémica que se desató alrededor del recuento de los votos del domingo. Será en el Correo y estará encabezada por el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Perez,