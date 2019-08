Lucía Corpacci dijo que su gestión recuperó a OSEP y afirmó que “costó” levantarla

Tras los últimos cuestionamientos a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) por haber tirado a la basura medicamentos vencidos, la gobernadora Lucía Corpacci defendió el manejo de la institución y, si bien dijo que se preocupó cuando conoció la noticia, sostuvo que a todas las farmacias alguna vez les pasó una situación similar y recordó, además, que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) realiza controles periódicos al respecto, a diferencia de la gestión anterior.

“Me preocupé mucho cuando vi lo de los medicamentos vencidos porque es dinero de todos los catamarqueños que uno lo tiene que cuidar. Ahora, que me diga alguien que maneja una farmacia si alguna vez no se le venció algún medicamento”, dijo la mandataria, en una entrevista televisiva de TVEO.

Corpacci explicó que “cuando OSEP empezó a hacer compras un poco más importantes para poder tener stock y solucionar las urgencias, para anticiparse a los incrementos de los medicamentos porque hoy uno compra a 10 pesos, al otro día necesita 12, al otro 14 y al otro día 16, porque así fue la realidad con los medicamentos, puede pasar que se venzan. Pero OSEP tiene el control de la ANMAT y lo auditan cada seis meses para que no haya medicamentos vencidos”.

En esa línea, destacó: “Hoy hay trazabilidad de los medicamentos cosa que antes no existía. Antes no se podía dar certeza si lo que estaba entregando era un medicamento realmente avalado por el ANMAT o venía por algún otro camino y eso es muy bueno, nos da mucha tranquilidad, nos da mucha seguridad de que el medicamento que recibe el afiliado de OSEP es el medicamento que tiene que recibir”.

La gobernadora también remarcó que durante su gestión se logró recuperar a la obra social y aseguró que OSEP brinda mejores servicios que sus pares de la región. “Cuando uno ve las prestaciones que dan las obras sociales provinciales en otras provincias hay que reconocer que OSEP tiene una prestación que no la tiene ninguna de las otras obras sociales provinciales y es reconocida cuando van a otras provincias la cobertura que tiene nuestra obra social”, indicó.

En este sentido, sostuvo que “nos costó levantar OSEP, por muchos motivos. Primero, la asumimos con una deuda importante, que ya está, es la herencia, ya pasó. Y después el aporte de los municipios porque sus salarios eran bajos y la parte blanqueada era escasa”. “Teníamos municipios que le aportaban a la obra social 35 pesos cuando un remedio, por ejemplo, de un empleado de uno de los municipios en particular salía 750 mil pesos”, ejemplificó.

Continuidad

En otro tramo de la entrevista, Corpacci expresó su compromiso de acompañar la próxima gestión de Gobierno, y señaló que sus políticas van a tener continuidad, porque los candidatos del Frente de Todos son parte de un mismo equipo.

“Voy a acompañar al próximo gobernador. Voy a cumplir una tarea legislativa en el Congreso de la Nación, en un momento en que el país necesita más que nunca legisladores comprometidos y la provincia también”, indicó la mandataria, para aclarar que se cambia de función, pero no de compromiso.

“Voy a seguir trabajando con mi equipo de Gobierno, que estuvo ocho años, porque Gustavo (Saadi) fue parte de mi Gobierno, Raúl (Jalil) fue parte de mi Gobierno, Rubén (Dusso) fue parte de mi Gobierno. Tenemos un equipo, y si tengo algo que agradecer es que en estos ocho años hemos sido compañeros de trabajo”, señaló.

Sobre las finanzas provinciales, destacó el equilibrio y el cumplimiento de compromisos, y la estabilidad de los empleados públicos, cuya contratación defendió.

“Uno sueña con una provincia productiva, con mucha actividad privada y mucha actividad industrial. Trabajamos para eso mejorando condiciones de energía e infraestructura, pero después viene esta situación económica donde todo se contrae y nada se expande; donde empezaron a cerrar empresas y uno, como Estado, no puede mirar para otro lado. Pero venimos controlando muy cerca las finanzas y puedo decir que tenemos superávit y, obviamente en plazo fijo, porque si tenemos el dinero guardado en una cuenta que no se mueva o guardado en un cajón, con la realidad del país al otro día vale la mitad. Con sentido común buscamos el mayor beneficio: porque no es dinero mío, es de todos los catamarqueños, y si se guarda es porque tiene un destino específico de obras que necesita la Provincia”, concluyó.