Fracasó la conciliación obligatoria por el “plus médico” y el SOEM vuelve a las medidas de fuerza

Dentro de lo previsto, ayer se realizó la última reunión convocada por la Dirección de Inspección Laboral (DIL), que comprendía un plazo extendido de 5 días. Como ya lo venían anunciando los diferentes actores, esta medida no servía para destrabar el conflicto. El propio titular de la OSEP había declarado en los medios de prensa que ellos no tenían nada que acordar con el municipio y que las medidas en contra del plus médico las estaban llevando a cabo.

Según Arévalo, desde el municipio no le dieron ninguna respuesta y les aclararon que no tienen ninguna solución para esta problemática. Si bien fueron convocados a una reunión con el intendente, la medida continuaría, y aclaró, “pero ya estamos cansados que se tiren la pelotita entre uno y otro. Lo que queremos es una solución. No puede ser que nosotros sigamos bancando lo que está pasando en la OSEP. Hasta el momento, lo que vemos es que la obra social tiene una administración irresponsable y permitieron que los propios médicos privaticen la obra social”.

Si bien la reunión con el intendente Raúl Jalil había sido convocada para desistir de las medidas de fuerza, la decisión a nivel gremial ya está tomada. Esto no es una cuestión personal. Yo por más que tenga acuerdos con el intendente, no voy a hacer desistir de reclamar por los derechos de los trabajadores”, expresó.

Con relación a la medida de fuerza, que será por tiempo indeterminado, es un paro con asistencia a los lugares de trabajo. No habrá recolección de residuo urbano, garantizando la recolección de residuos del Hospital San Juan Bautista, la Maternidad y el Hospital de Niños. Respecto de los diferentes organismos municipales, la actividad será nula.

A su vez, Arévalo aclaró que “si los sanatorios privados quieren que les levanten la basura, van a tener que pagar porque nosotros no lo vamos a hacer”.

A últimas horas de la tarde de ayer, el gremio fue convocado por el intendente Raúl Jalil y participaron el ministro Rubén Dusso, Ramón Figueroa Castellanos, Dalmacio Mera y los referentes del sindicato de la OSEP. “Planteamos cuál es el conflicto y las necesidades que tenemos como afiliados. Si ellos quieren volver al diálogo tienen que hacer una demostración y apartarlo a Julio Cabur como director de la obra social. No queda otra alternativa”.