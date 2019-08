Soem: paro a partir de mañana pero con asistencia a los lugares de trabajo

Luego de la tercera audiencia de conciliación obligatoria entre el Sindicato de Empleados Municipales (Soem) y la Obra Social de los Empleados Públicos (Osep), por el cobro del Plus médico, y no habiendo arribado a un acuerdo, el gremio convocó nuevamente al paro.

"Lamentablemente volvimos a llegar al mismo lugar donde estamos siempre", dijo el titular del Soem, Walter Arévalo.

Indicó sobre el hecho puntual que llevó al conflicto que "no prometen solucionar el problema de la Osep y dejan que los médicos sigan con el cobro indebido del plus que mata a muchos trabajadores". Agregó "en esta reunión nos damos con la desagradable sorpresa de que no se puede frenar esto y que no hay facultad del municipio de tratar de tocar el tema de este cobro indebido”.

Finalmente, el titular del gremio aseguro que a partir de las 00 horas de mañana vuelven a retomar con la medida de fuerza, con asistencia a los lugares de trabajo. Sobre la recolección de residuos, se informó que tres camiones de Higiene Urbana harán el recorrido en La Maternidad, el Hospital San Juan Bautista y el Hospital de Niños.