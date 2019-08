Peligra la atención a dializados del PAMI: el conflicto sería una actualización de aranceles en todo el país

La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA), advirtió que, desde ayer, todos los centros privados de diálisis del país se verán imposibilitados de recibir nuevos pacientes derivados por el PAMI.

La medida surge ante la falta de respuestas positivas de las autoridades de la obra social de los jubilados a los recurrentes pedidos de los nefrólogos con respecto a la actualización del arancel de los servicios, prácticamente sin aumentos significativos desde hace bastante tiempo.

Miguel Discépolo, referente de CADRA, informó que envió una carta documento a las autoridades del PAMI, expresándoles la gravedad de la crisis que afecta a los centros de diálisis del país, advirtiendo, además, que si no se actualizaba el valor del arancel, en agosto no estarían en condiciones de recibir nuevos pacientes del organismo y que, en caso de persistir el conflicto, desde el 5 de septiembre próximo, se suspendería la atención de los pacientes en tratamiento.

Ante este escenario, peligra la continuidad laboral de muchos centros de diálisis de todo el país en donde se atienden más de 30 mil pacientes.

Por su parte, desde la casa central del PAMI advirtieron que hay un canal de diálogo constante abierto entre las dos partes. En el último año, se reconocieron aumentos para el sector, mejoras en traslados y actualizaciones como a todos los prestadores.

Y expresaron que el reclamo que hoy lo están llevando a cabo corresponde a un aumento diferencial a lo que recibieron otros prestadores y, desde PAMI, se les pide que justifiquen la razón de ese pedido adicional.

A su vez, desde el organismo destacaron que los prestadores cobran mensualmente sin retrasos el valor de sus servicios y es por esa razón que no verían con buenos ojos que se juegue con la ansiedad de los afiliados que reciben diálisis en todo el país.

A su vez, se pudo conocer que el Instituto le ha enviado carta documento a la Cámara de Diálisis (CADRA) intimando que desista de tomar cualquier medida que implique un cambio en el contrato prestacional vigente, con la advertencia de que serán penalmente responsables ante cualquier falta de atención, mientras el PAMI permanece receptivo a sentarse a tratar de acercar soluciones a la problemática de los Centros de Diálisis.

Por su parte, Verónica Villafañe, del Centro de Nefrología de Catamarca, explicó que “nosotros venimos reclamando desde hace dos meses el reclamo por una recomposición económica del costo que tiene la prestación de hemodiálisis. Es por ello que, desde la CADRA, se había planteado el no ingreso de nuevos pacientes PAMI, para dar la prestación y continuar la falta de consenso. En septiembre, ya no se prestaría el servicio”.

Villafañe aclaró que el objetivo no es dejar de atender a los pacientes, “el problema es que ya no vamos a poder atenderlos, porque todos los insumos que nosotros usamos son en dólares, sumado a los aumentos de los servicios, más los salarios, costos que se ven reflejados a la hora de brindar la prestación”, aclaró.

A su vez, la representante del Centro de Nefrología de Catamarca dijo que en Catamarca, este problema no solo se presenta con PAMI, “con el programa Incluir Salud, ex PROFE, que desde diciembre pasó de la esfera Nacional a la provincial y que el dinero estaría en el área local, pero que hasta la fecha no recibimos el pago”, expresó.