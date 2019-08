La gobernadora, Lucía Corpacci, encabezó el acto “De mujer a mujer”, que congregó a mujeres representativas de la sociedad y del que participaron también los precandidatos Raúl Jalil, Rubén Dusso, Gustavo Saadi y Maximiliano Brumec.

Bajo el lema “Es con todas”, la mandataria mantuvo una charla con las presentes donde les pidió asumir un rol activo y compromiso en este proceso electoral. Se refirió al rol de la mujer en la política y afirmó que la mujer se está empoderando, “está entrando en política y cuando una mujer está en política tenemos que acompañarla en su tarea, no ponerle el pie, no criticarla, decirle lo que pensamos a ella y no a otros. Tenemos que ayudarnos porque las mujeres somos tan capaces de ocupar cargos políticos como los hombres”.

Durante su charla, Corpacci resaltó las políticas de inclusión, de generación de empleo, de igualdad de oportunidades como el Boleto Estudiantil, el subsidio al transporte y la energía y la creación de escuelas rurales. “Nos hicimos cargo de lo que nos teníamos que hacer cargo”, expresó.

En ese marco, hizo referencia a las críticas de la oposición que cuestionó que la provincia cuenta con más de 7 mil millones de pesos de superávit y no los invierte en políticas que ayuden a palear la crisis que atraviesa la ciudadanía. “Yo me reía porque parece que hay gente que apostaba a que la provincia se funda…” y ahora parece que “tener finanzas ordenadas estuviera mal. Como no quebramos, ahora nos dicen: ‘¿cómo es posible que la provincia tenga superávit?’”.

“Ese superávit que tiene la provincia es lo que nos permite hacer 350 viviendas porque el Estado nacional ya no manda más plata para viviendas, ese superávit es lo que nos permite sostener el transporte, apoyar a emprendedores que se quedaron sin trabajo, es lo que nos permite mudar a toda la gente que vive en lo que era el loteo Sussex al lado de las cloacas y hacerles 100 viviendas para ellos y que vivan dignamente” añadió y aseguró que “eso a muchos les duele.”