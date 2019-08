El andalgalense Dorado tuvo un buen Rally Catamarqueño

Este fin de semana, el Rally Catamarqueño compartió escenario con el Rally Argentino en su fecha por el Rally del Poncho, que correspondió a la sexta fecha del Rally Nacional.

En la oportunidad, dentro de la divisional N1 estuvo participando el piloto andalgalense Fabián Dorado, quien terminó en la segunda posición de su categoría, posición que le permite seguir manteniendo la punta de la categoría.

“Fue una linda carrera, lástima que me retrasó un piloto que venía adelante. Además, en el primer tramo tuve problemas con el intercomunicador y no lo podía escuchar a Franco. Con respecto al auto estuvo todo bien. La verdad que el equipo de Andrés Lucich me entregó como siempre un verdadero tanque”, decía Dorado.