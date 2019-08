"¡Acelerá, maricón!": puso a su hijo de 10 años a manejar en la ruta y lo filmó

Un hombre filmó a un niño de 10 años, que es el hijo de su pareja, mientras manejaba en una ruta de La Pampa, lo que generó la indignación de los usuarios en las redes tras la viralización del video. "No seas maricón, acelerá (...) Fijate que la agujita vaya 60, 70 kilómetros y que no se te vayan las ruedas a la banquina que rompes toda la cubierta y podemos volcar", le decía el hombre al pequeño mientras lo molestaba con el teléfono. El niño incluso le dijo "no me dejás ver" a su padrastro.

El fiscal general la pampa, Armando Agüero, señaló en diálogo con Cadena 3 que la actuación del implicado no configura un delito, sino que es una contravención que puede ser sancionada con entre 20 y 60 días de arresto. Además, incluiría una inhabilitación provisoria para conducir.

"Se ve una cuestión sumamente alarmante, con una potencialidad de peligro importantísimo. Es una contravención y una conducta lamentable. No intervino la fiscalía de delitos penales", expresó.

El magistrado explicó que el hecho es una contravención porque no tuvo ninguna consecuencia para terceros, en el término de que no hubo ningún lesionado, para que pueda ser un delito. Agüero indicó que el hombre y el menor ya fueron identificados y que ahora tiene que comparecer ante la Fiscalía de delitos de contravención.

En La Pampa, el Código Contravencional establece en el artículo 108 que sanciona con arresto e inhabilitación provisoria para conducir a aquel adulto que pusiera en manos de menores o personas inexpertas la conducción.

Sin embargo, Agüero aclaró que el arresto normalmente se transforma en una multa o un trabajo en favor de la comunidad.

"Son procesos cortos, constada la contravención, se estima que el proceso en menos de una semana se termina con una condena al infractor", agregó.

Y cerró: "La potencialidad de lesiones para terceros de esa conducta es absolutamente reprochable. Va a contramano de la educación vial, del control de la ruta, de los accidentes. Observás cosas como estas y decís 'no hemos ahondado en nada'. Es una situación que invita a pensar que esto no puede ocurrir más".