En el Gobierno admiten que “preocupa” el dólar, pero aseguran que están “en condiciones sólidas”

Aunque recién habían pasado unos minutos de las 10, cuando los ministros de Mauricio Macri empezaron a ingresar a Casa Rosada para participar de la última reunión de Gabinete previa a las PASO del próximo domingo, el dólar ya había evidenciado una fuerte alza, en sintonía con el impacto que acusaron los mercados ante la devaluación del 1,5% del yuan chino. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, descontaba que eso iba a ocurrir y llegó preparado para explicar las razones ante el Presidente y sus pares. Con todo, al cabo de la cita, el Gobierno admitió "preocupación" por el tema, pero aseguró que está "en condiciones muy importantes y sólidas para soportar este tipo de situaciones externas".

Dujovne explicó, según pudo reconstruir Clarín de fuentes que participaron de la reunión, que el impacto de la guerra comercial EE.UU.-China se sintió fuerte en la región, pero llevó "tranquilidad" a Macri y los ministros de que, en caso de requerirlo, el Gobierno contaba con las herramientas para evitar que la situación se descontrolara.

En rigor, el factor externo potenció el escenario que, producto de la especulación electoral, en el Gobierno anticipaban que se iba a generar estos días previos a las PASO.

"La ventaja de la Argentina es que en este programa financiero estamos en condiciones muy importantes y sólidas para soportar este tipo de situaciones externas; que afectan de la misma manera a otras monedas y países en el mundo", dijo el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, quien ofició de vocero de la reunión junto al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. A esa altura, ya pasadas las 11, el dólar se ubicaba por encima de los $46,40.

Consultado al respecto sobre la suba del dólar, Ibarra admitió: "Es un tema que nos preocupa, si no, no lo hubiéramos hablado en Gabinete". Pero la delimitó a cuestiones "exógenas". "Es una guerra comercial específica, una guerra arancelaria (entre Estados Unidos y China) que por supuesto tiene su impacto. Lo vemos atentamente. Y, como el mismo (Nicolás) Dujovne explicaba, lo más importante es que la Argentina ha hecho en este último año y medio un esfuerzo muy importante para tener una economía desde el punto de vista fiscal sólida, con superávit comercial, que nos posiciona de una manera distinta para enfrentar situaciones de este tipo", remarcó.

Ibarra también concedió que un eventual triunfo de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner puede generar un impacto en los mercados, el próximo lunes. "Obviamente una situación externa como la que estamos analizando ahora, o factores de riesgo interno (en relación a la elección), por supuesto que pueden generar vaivenes en los mercados, que proyectan y en función de eso toman decisiones", sostuvo.

Aunque insistió en que confían "en la solidez que se ha ido generando en la economía, como para enfrentar estos vaivenes".

Ibarra se amparó en que no es un especialista en temas económicos para dar mayores precisiones sobre la evolución del dólar que prevé el Gobierno para los próximos días. Así, evitó señalar cuál es el precio "de equilibrio" de la moneda. "Lo que (siempre) buscamos tener es un tipo de cambio competitivo, como el que tenemos, y luego respaldarlo con una economía sana. Si no, nos pasa lo que estamos acostumbrados los argentinos: que producto de los deberes que no se hacían luego ese tipo de cambio era competitivo un tiempo, pero luego dejaba de serlo", lanzó, en clara alusión al cepo cambiario y la política monetaria del kirchnerismo. (Fuente Clarín)