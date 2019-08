“Lucía ha sido mi referente política por la gran sensibilidad que tiene”

La precandidata a intendente de Valle Viejo por el Frente de Todos, Susana Zenteno, mencionó que entre sus ejes de campaña está el compromiso de generar las condiciones necesarias para recuperar el Sistema Educativo Municipal, la creación de espacios de recreación departamental, potenciar la actividad de los emprendedores locales y trabajar con políticas públicas para contener a los adolescentes y a los jóvenes. Además, destacó el rol que ocupa la gobernadora Lucía Corpacci y dijo que fue su referente al momento de decidir incursionar en política.

En este último punto, Zenteno mencionó la incidencia que tuvo la gestión de la gobernadora Lucía Corpacci en su carrera política. Definió a Corpacci como una mujer con un gran compromiso y sensibilidad social. “Lucía fue mi referente política, admiro su forma de trabajo, gestión y la sensibilidad extra que tiene. Soy una convencida que cuando sentís la necesidad del otro, podés invertir tu tiempo, compromiso y pasión en lograr objetivos colectivos e individuales. En esto Lucía ha sido una gran trasmisora”, afirmó.

La precandidata del Frente de Todos comentó que en el caso de Valle Viejo, ya desde el año pasado venía trabajando y generando espacios de participación ciudadana, en el caso de las Kermés y encuentros vecinales con los Chacareros.

“Soy docente y será por eso que la escuela me toca de cerca y me preocupa. Días atrás, me reuní con muchos docentes que han sido dados de baja del Sistema Educativo Municipal y miren si no será irónico el actual intendente (Gustavo Jalile) fue quien crea la escuela municipal y ahora la dejó herida. Los pocos docentes que quedan dentro del sistema están trabajando a presión. A esto tenemos que sumarle que han dejado a los chicos sin matrícula y no se logró contener ni a esos niños, ni a sus familias. Además, hubo una reducción de docentes, alumnos, aulas, que afectó también al Nivel Inicial o sea que hirió al Sistema Municipal y lo dejó solo y abandonado. Nosotros vamos a recuperar el Sistema Municipal y darle el valor que tiene que tener”, remarcó Zenteno, en diálogo con LA UNION.

Finalmente, subrayó que su gestión de gobierno, en una eventual administración comunal, está basada en fijar las prioridades que tiene la gente.