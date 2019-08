Los municipios adeudarían a OSEP noventa millones de pesos por el “aporte solidario”

El director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Julio Cabur, indicó que desde que entró en vigencia el “mal llamado” aporte solidario, los municipios de la Provincia adeudan casi cien millones de pesos a la entidad que conduce.

El aporte solidario entró en vigencia en julio del 2018, producto del Convenio Fiscal Municipal firmado entre la Provincia y los municipios en marzo de ese mismo año. En virtud de este acuerdo, el 4,5% que se descuenta a los empleados públicos ya no se lo realiza sobre el sueldo remunerativo, sino sobre la totalidad, es decir, sobre los valores que los trabajadores cobran en negro.

Por este motivo, Cabur asegura que está mal hablar de aporte solidario sino que se trata de un “aporte adeudado”, ya que siempre se debería haber realizado el descuento de acuerdo a la totalidad del sueldo de los empleados y no de una parte de sus haberes.

En este sentido, el director de OSEP sostuvo a LA UNION que algunos municipios no estaría cumpliendo con la ley, lo que le genera una pérdida millonaria a la obra social. “Al día de hoy, hay municipios y entidades que todavía no aportan lo que corresponde. Puedo decir que desde julio de 2018 al día de la fecha hay 90 millones de pesos de faltante de aportes porque hay municipios y otras entidades que todavía no aportan lo que corresponde y dice la ley”, indicó Cabur.

Consultado respecto de las medidas que tomó OSEP para percibir estos millonarios fondos, el funcionario indicó que “ya se hizo la presentación en el Ministerio de Hacienda para que intime a dichas entidades”.

Equilibrio en las cuentas

Sin embargo, mas allá de este fondo millonario, que no estaría percibiendo la obra social por la falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte de los municipios, Cabur dijo que la situación financiera de OSEP “es buena porque se han equilibrado las cuentas. En este momento, no tenemos déficit al respecto, estamos pagando al día, tenemos abiertos todos los centros asistenciales. Por lo tanto, creo que está en un equilibrio, como hace muchísimos años no lo tiene.

Respecto de cómo se logró sanear las cuentas de OSEP, el director sostuvo en base a dos puntos: “El control, que siempre debería haber existido, con las auditorías correspondientes. Y el otro punto fue generar recursos que estaban a la vista y nunca se los había generado como, por ejemplo, el famoso mal llamado aporte solidario y los convenios de reciprocidad que nunca se facturaron”.

En esa línea, agregó: “Hay que recordar las famosas órdenes truchas, porque no hay que olvidar que a la obra social le correspondió mas o menos un fraude de más de 300 millones de pesos, sin contar todas las problemáticas que hubo con farmacias, clínicas, etcétera. Al cortar ese desfasaje de dinero sobre prestaciones, también se equilibró a la OSEP.

¿De qué se trata el aporte solidario?

El mal llamado “aporte solidario” es el proceso en que la obra social comenzó a percibir los descuentos que se le realizan a los empleados estatales de la provincia por la totalidad de los haberes de los afiliados, menos el salario familiar, tal como se estipuló en la Ley de Creación de OSEP.

¿Cómo se aplica?

Se determinó que el descuento se aplique en cuatro tramos escalonados, con la intención de que el proceso sea paulatino y no represente un impacto mucho mayor en la economía de los afiliados.

¿Por qué?

La obra social descuenta mensualmente el 4,5 por ciento, menos el salario familiar, a todos los empleados de la Provincia y los municipios. El hecho de que gran parte de los haberes de los agentes sea no remunerativo fue lo que generó que la OSEP solicitara que se implemente este nuevo sistema.

Escalonado

El incremento del porcentaje de los descuentos se estableció que sea en 2018, del 25 por ciento; en 2019, del 50%; en 2020, el 75 por ciento y en 2021, el 100 por ciento.