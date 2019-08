Los gremios piden respuestas por el funcionamiento de la OSEP y se suma el conflicto de los medicamentos

En diálogo con LA UNIÓN, Ricardo Arévalo, secretario general de ATE, explicó que “la situación de la obra social es muy compleja, no es solo el tema de los medicamentos o el cobro de plus, situación que no se resuelve desde hace un largo tiempo. Acá hay un conflicto mayor, OSEP está necesitando una reestructuración de fondo. Hay que tener en cuenta la situación de los afiliados, el servicio no se está prestando como corresponde y, estos temas, como el plus y que tiran los medicamentos son cosas que van sumando, una cosa lleva a la otra”.

En relación a este pedido de restructuración, Arévalo expresó que la obra social tiene que tener un directorio con la presencia de los trabajadores, que son los dueños de la obra social, y generar controles para que se produzca una reformulación de la administración. “Necesitamos saber cuáles son los números que maneja la obra social, cuánto ingresa y cuánto se gasta, de esto nadie habla, pero creemos que es el punto central en esta discusión”.

En relación a las declaraciones de Cabur, que todo lo que se plantea sería una cuestión política, el sindicalista dijo que “esto no es político, hace más de un año que venimos reclamado y, lejos de resolverse los conflictos, aumentaron las cuotas a los afiliados con esta cuota solidaria, quitarle servicios, la atención cada vez es más precaria. Las soluciones no se ven”.

“Vamos a pedir la separación de Cabur porque este señor no puede seguir al frente de la obra social, esto ya no da para más. Si es necesario, que busquen profesionales de otras provincias para resolver esto”, expuso.

SOEM

Por su parte, Walter Arévalo, secretario general del SOEM, comentó que mañana martes será la última reunión en el marco de la conciliación obligatoria. “Después de la reunión realizaremos una reunión con todos los delegados del gremio para analizar cuáles serán los pasos a seguir. Seguramente, volveremos con medidas de fuerza, pero eso no se puede confirmar hasta que lo definamos entre todos”.

En relación a la problemática por los medicamentos, Arévalo dijo que “esto es otro de los temas por lo que vamos a pedir que aparten a Cabur de la obra social. De cualquier manera, este es un tema parte del reclamo por el plus, que viene negando tener responsabilidad, al igual que lo que cobra a los afiliados”.

Por otro lado, el titular del SOEM expresó que si bien ellos no convocaron a la participación de ATE en el conflicto por el plus, dijo que “si vienen otros gremios y se suman a esta lucha, bienvenidos sean”.

Intimación

Respecto de la eliminación de estos medicamentos, el Dr. Alejandro Severini, jefe del Departamento de Regulación y Control en Salud, explicó que “este es un tema que no depende del Departamento de Regulación y Control, ex Fiscalización Sanitaria, sino que depende de un contrato de la farmacia con una empresa que se dedica a eso y con un convenio que se establece primero, presentando toda la documentación en relación al establecimiento generador de residuo patógeno o residuo peligroso.

Una vez que se establece ese convenio, la empresa, que es la encargada de la recolección, realiza la recolección de acuerdo a un cronograma que se establece en relación al volumen de este tipo de elementos que hay que descartar”.

Ante esta situación, se intimó a OSEP a que en un plazo de 48 horas presente un listado de las especialidades medicinales decomisadas; los remitos de retiro de la empresa contratada para el tratamiento de los decomisos y copia certificada del convenio con la empresa recolectora de residuos patógenos; y el stock de medicamentos próximos a vencer, como así también el procedimiento de control y disposición final de los decomisos.