Empleados denuncian persecución laboral en el hospital de Chumbicha

Un grupo de empleados tanto administrativos como profesionales que cumplen sus funciones en el Hospital “Roberto Ramón Carro” de Chumbicha, departamento Capayán, denunciaron persecución laboral por parte de la jefa de personal, Edith Carrizo.

“Como verá, somos varios los empleados que estamos siendo perseguidos por la jefa de Personal, quien además de dejar una orden de negarnos todo tipo de permiso o consideración, nos obliga a hablar con una representante que ella deja de turno porque ella no está, no viene a trabajar. Resulta ser que la jefa de Personal no cumple su horario de trabajo porque, simultáneamente, trabaja en una escuela donde dicta clase. Estamos cansados con este tipo de injusticias y, por eso, hicimos la denuncia en la Policía”, dijo a LA UNION uno de los empleados.

Los agentes de Salud mostraron las copias de las denuncias realizadas en la Policía de la Provincia y las notas elevadas a las autoridades de Salud para que tomen cartas en el asunto y aseguraron que hasta la fecha, no tienen ningún tipo de novedades.

Frente a esta situación, este medio consultó al referente de ATE Salud, José “Tato” Traverso, quien explicó que el gremio tiene conocimiento de estas supuestas irregularidades, pero aclaró que esperan que pasen las elecciones del próximo domingo 11 de agosto para avanzar en esta cuestión.

“Lamentablemente, no podemos avanzar hasta una vez finalice el tiempo electoral. No queremos que este reclamo tome un tinte político porque está en juego la situación de los trabajadores, que la están pasando mal”, manifestó Traverso.

En ese contexto, el gremialista dijo que la próxima semana habrá asambleas para resolver qué medidas se adoptarán. Agregó que personal de ex-Humaraya también acercó un reclamo por la falta de pago, por lo que no descartan iniciar el plan de lucha con medidas de acción directa.