Gutiérrez: “No tomé magnitud de lo que logré en los Juegos”

El catamarqueño, Julián Gutiérrez, logró algo histórico para la provincia de Catamarca al quedarse con dos medallas en Tiro Deportivo en los Juegos Panamericanos de Lima. El sábado se quedó con la medalla de oro junto a la riojana Fernanda Russo y el viernes, con la de bronce, quedando muy cerca de clasificar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El viernes, luego de ponerse la de bronce, Julián habló con el programa Botineros Diario y se expresó acerca del semejante logro para él y para el deporte catamarqueño. En primer lugar, dijo: “Pensaba, más que nada, en lograr la plaza para los Juegos Olímpicos y bueno, quedé cerca y estaba enojado por eso”. Y agregó: “Después uno va pensando en lo que logró. No todos a esta edad logran clasificar a un Panamericano y no conseguir una medalla es mucho más complicado”.

Siguió hablando sobre cómo sobrellevó la situación de no poder clasificar a los Olímpicos antes de competir y lograr el oro: “El que nos maneja psicológicamente me dijo que ya no piense y ponga la mente en blanco porque queda una competencia más”.

Sobre la competencia del viernes, comentó: “Fue una prueba muy dura, pero el que nos entrena me dijo que solo haga lo que sabía y que no me apurara para entrar en la final”. Siguió: “Comencé bastante tranquilo, lerdo, luego en la segunda serie levanté el ritmo y me fue mal. Por eso, regulé el ritmo y pude terminar bien, lo que logré no es ni muy malo ni muy bueno. En la final, no me fue como había esperado, pero me quedé con una medalla”.