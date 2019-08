Gallardo, molesto con la Conmebol: "No estamos en igualdad de condiciones para el Superclásico"

Marcelo Gallardo habló este mediodía en conferencia de prensa. Como es costumbre, el Muñeco no dejó tema sin tocar. Además de referirse a las lesiones de Ponzio y Pinola, habló de la llegada de Paulo Díaz, las molestias de Martínez Quarta, la actualidad de Scocco, los partidos que se le vienen al Millonario y hasta su nominación a los premios The Best como mejor DT del año.

Pero uno de los temas en los que hizo hincapié también, tienen que ver con el calendario de fechas de partido. Si bien no se confirmó oficialmente aún, el Millonario jugaría la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño el 22 de agosto mientras que la revancha sería el 29 del mismo mes.

De confirmarse, River deberá afrontar el partido crucial tan solo 3 días antes del Superclásico ante Boca por la fecha 5 de la Superliga. Al respecto, el Muñeco aseguró que "me enteré hace un momento de las fechas que ya se han designado. Nosotros creemos que no estamos en igualdad de condiciones con respecto al partido siguiente que jugamos en esa semana de Copa Libertadores que es el clásico con Boca".

El Xeneize disputará su encuentro de vuelta el día anterior a River (miércoles) y este día para Gallardo es "sumamente importante". El DT destacó al respecto: "Veremos si CONMEBOL toma en cuenta ese partido posterior y las ventajas que hay entre un equipo y otro con la posibilidad de sumar un día más de recuperación".