El regreso de Casados con hijos tiene fecha y teatro

Tras interminables rumores, confirmaciones que luego se cayeron e internas que salieron a la luz, Casados con hijos finalmente tiene fecha para su regreso en formato teatral con las actuaciones de Guillermo Francella (Pepe Argento), Florencia Peña (Moni Argento), Luisana Lopilato (Paola Argento), Érica Rivas (María Elena Fuseneco), Darío Lopilato (Coqui Argento) y Marcelo de Bellis (Dardo Fuseneco).

El periodista Daniel Ambrosino aseguró en Intrusos (América), que el retorno de la histórica comedia será entre los meses de junio, julio y agosto del 2020 y que ya están todas las firmas luego de que la pareja de Michael Bublé haya podido sentarse a negociar con la producción de Telefe -debido a que el canal será el encargado del desarrollo de la obra, al igual que Gustavo Yankelevich- tras su visita al programa de Susana Giménez.

Es tanta la expectativa que genera el regreso de los Argento, que la adaptación teatral se emplazará en un recinto poco habitual para las obras que pertenecen al género de la comedia de situaciones y que se caracteriza más por albergar funciones de musicales o recitales. Durante los tres meses en los que Casados con hijos esté en la Avenida Corrientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será en el Teatro Gran Rex, con capacidad para 3.262 personas.

En 2018 se había dado por hecho el regreso de las dos familias que tantas risas generaron cuando estuvieron al aire entre el 2005 y 2006 y en sus infinitas repeticiones que aún permanecen en la grilla del canal de las pelotas, pero se vio frustrado debido a los compromisos teatrales de Peña con la obra Cabaret.

En enero de este año, la actriz y jurado del Súper Bailando confirmó la vuelta de Pepe y Moni, aunque para del 2020. Sin embargo, luego salieron a la luz varios enojos por parte de Francella porque su colega haya dejado pasar la oportunidad de hacerla durante el 2019, cuando todos los miembros del elenco estaban disponibles; y en medio de la polémica, Peña declaró que Casados con hijos es muy machista, y que habría que reestructurar muchos de los guiones antes del regreso. Al parecer, los roces y diferencias ya quedaron de lado, y luego de varios meses de negociación con Sony (dueño de los derechos de distribución del formato), ya está todo listo para que en menos de un año, los Argento aparezcan sobre las tablas del Gran Rex, en lo que será la primera adaptación teatral en todo el mundo de Married… with children, la serie original que se emitió por Fox entre 1987 y 1997 en los Estados Unidos de América.

El único miembro del elenco original que no estará presente será la perra Violeta, el carismático can que le dio vida al inolvidable Fatiga, debido a que falleció de manera trágica en una ruta luego de que la pise un camión. Seguramente, el hecho de reemplazar o no a la mascota de la familia Argento será una de las decisiones más importantes que deberán tomar los guionistas y productores.