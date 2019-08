Caso Pérez Volpin: piden 4 años y medio de prisión para el endoscopista y tres años en suspenso para la anestesista

En la última audiencia del juicio oral y público que se desarrolla por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, el abogado de la querella, Diego Pirotta, responsabilizó a los profesionales que participaron de la endoscopía durante la cual se produjo el desenlace fatal.

Durante sus alegatos aseguró que el endoscopista y la anestesista que participaron de la intervención quisieron endilgar la responsabilidad de la muerte a la propia paciente.

"Nunca nadie entendió cómo sucedió esto de esta manera. Cómo es que esta barbarie pasó y en cuánto pasó. Vamos a hablar del tiempo en que pasaron los hechos que sorprendieron a los propios médicos: no se logra explicar cómo ocurrieron en cada instante tantas cosas mal hechas. Y ante la emergencia, no supieron cómo proceder; no sabían resolver una crisis", aseguró Pirotta.

"Hoy estamos juzgando a dos médicos que consideramos responsables por la muerte. No todos los endoscopistas perforan a un paciente, ni todos los anestesistas no pueden no reanimar a un paciente", continuó.

De acuerdo a la mecánica que derivó en la muerte de la también legisladora porteña, Pirotta estableció: "La perforación se produjo en el minuto uno y se desparramó por todo el cuerpo; Débora dejó de respirar y el corazón dejó de funcionar y los médicos no se dieron cuenta. Siguieron con el procedimiento y nunca se dieron cuenta".

Los acusados son Diego Bialolenkier y Nélida Puente, quienes declararon durante las audiencias y deslindaron sus responsabilidades. Además, intercambiaron acusaciones cruzadas. Ayer, por ejemplo, la anestesista aseguró que Bialolenkier dijo en medio de la crisis que el endoscopio no funcionaba.