Raúl Jalil: “No se puede recaer en propuestas irresponsables para fundir la provincia otra vez”

El precandidato a gobernador por el Frente para Todos, Raúl Jalil volvió a mostrar su desacuerdo con las críticas de la oposición sobre la disposición de los fondos superavitarios de las finanzas provinciales y aseguró que “no se puede recaer en propuestas irresponsables para fundir la provincia otra vez”.

Las declaraciones del intendente capitalino se dieron en el marco de un recorrido que realizó junto a su compañero de fórmula, Rubén Dusso, por Tinogasta y las localidades aledañas de la jurisdicción para dialogar con los vecinos, productores, emprendedores y comerciantes y presentar las propuestas de campaña para el oeste catamarqueño.

En una conferencia de prensa, los medios de ese departamento se hicieron eco de la entrevista realizada días atrás por LA UNION a Jalil sobre los cuestionamientos opositores y le consultaron al respecto. “Yo no comparto esas críticas. Creo que hay que tener una administración seria y en eso Lucía (Corpacci), su equipo y nosotros estamos siendo muy serios. A pesar de todo, no se han parado las obras. Uno no sabe qué va a pasar después de estas elecciones y nosotros tenemos que prever que tenemos que seguir pagando sueldos, seguir pagando los insumos, que tenemos que seguir funcionando”, respondió.

En ese sentido, volvió a hacer referencia a la gestión del FCyS al asegurar que en épocas electorales otorgaba becas para tratar de ganar elecciones. “Creo que es una irresponsabilidad lo que plantean y ustedes lo saben. En el año 99 lo vivimos cuando dieron 10 mil becas por una elección, la ganaron y después las 10 mil personas estaban reclamando frente a la Casa de Gobierno”, recordó.

Respecto de cómo será su gestión en caso de ganar las elecciones, el precandidato del oficialismo dijo que “vamos a apostar en este proceso que viene, que es una continuidad de Lucía, en cosas que quedaron pendientes como el trabajo entre lo público y privado”.

Propuestas de campaña

La fórmula del Frente para Todos enumeró una primera lista de iniciativas destinadas a profundizar el modelo de trabajo puesto en marcha por la gobernadora Lucía Corpacci. Entre esas propuestas mencionó la creación de un ente que se haga cargo de la administración general del agua en toda la provincia, la regionalización del servicio de Justicia, la capitalización de Capresca o creación de una Caja de Crédito Provincial y la provincialización del SAME.

También incluyeron como propuestas una reformulación del sistema de las PASO, la ejecución de la obra del primer dique para el oeste provincial y la continuidad de la inversión en maquinaria y capacitación para Vialidad Provincial.