Cristina Kirchner: "Quiero volver a tener una Argentina donde la gente sea feliz"

Durante la tarde del jueves Cristina Kirchner aprovechó que estuvo presente en un acto con trabajadoras bancarias para apuntar contra la Gobernadora bonaerense.

“Hace poco vimos una cola de 1,5 kilómetros de mujeres y pobres en Olmos, que se presentaron para conseguir un trabajo de guardiacárcel, desesperados por la falta de empleo. Es trágico. Y es grave y preocupante que la mujer con la responsabilidad de gobernar la Provincia haya dicho que era para estudiar para ese trabajo”, expresó, sin mencionar a María Eugenia Vidal, a la que ya había calificado como “hada virginal”. “Con el respeto que se merecen los guardiacárceles, no parece ser algo muy vocacional“, añadió.

Además la senadora nacional también cuestionó las políticas del Gobierno actual debido a la crisis económica y sostuvo que a Mauricio Macri le falta “sensibilidad”.

“Es hora de que en la política se vuelva a hablar de sentimientos, de sensibilidad. Se puede ser muy capaz, pero si no te importa un corno lo que le pasa al otro o a la otra, ¿de qué sirve la capacidad?”, dijo. “Esa capacidad, esa sensibilidad es la que tiene que volver a la política y al Estado. Tiene que haber gente capaz y con sensibilidad, que se conmueva frente al que no tiene trabajo, frente al empresario pyme que no puede pagar facturas”, agregó.

En este contexto señaló que quiere derrotar al oficialismo para “recuperar la normalidad”. “Quiero volver a tener una Argentina donde la gente vuelva a ser feliz: a disfrutar un fin de semana, a poder comprarle al hijo un juguete a fin de mes, poder salir, una vez al mes al menos a comer afuera”, argumentó Cristina Kirchner.