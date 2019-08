Nueva fecha del juicio por las compras directas

El próximo martes debería iniciar el debate oral y público, por el caso conocido como mega fraude en Desarrollo Social durante la gestión del ex gobernador Oscar Castillo. Esta será la cuarta vez que se intente comenzar el juicio; la última fue el 25 de junio pasado, cuando por una presentación de la defensa de uno de los imputados, se postergó nuevamente. La causa, conocida como compras directas en la gestión del Frente Cívico y Social, lleva más de 15 años, ya que se inició en 2004. Serán juzgados el ex ministro de Salud, Pablo Doro; el ex subsecretario de Acción Social, Víctor Brandán; el ex encargado de depósitos, Omar Guillermo Martínez; y la ex encargada del Servicio de Contaduría, Carlina Argentina Zurita. El tribunal estaría integrado por los jueces Marcelo Soria, Juan Rosello, Rodolfo Bustamante y el fiscal Ezequiel Walter.