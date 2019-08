Liliana Barrionuevo apoya a Gustavo Saadi

La ex concejal capitalina, Liliana Barrionuevo se diferenció de su hermano Luis quien es precandidato a diputado nacional por Consenso Federal y quien es acompañado en Capital como postulante a la intendencia por el sobrino de ambos, Maximiliano Mascheroni.

La dirigente peronista no dudó e respaldar la precandidatura de Gustavo Saadi a la intendencia de la Capital, destacó su figura y dijo que “será un excelente intendente”.

En diálogo con FM República, Barrionuevo dijo que a diferencia de su hermano y su sobrino, Raúl Jalil y Gustavo Saadi se acercaron para sumarla al proyecto e indicó que “según lo que uno ve y conversa con la gente me parece que Saadi va a ganar la Capital”.

En esa línea, destacó la figura del diputado nacional: “Lo conozco más allá de lo político y Gustavo tiene un rostro humano, es muy humano en su forma de pensar, es una persona que es conciliadora, es moderado”.

Por último, dijo que con Jalil “mantenía una muy buena relación y por cuestiones de políticas de Estado, no partidarias, no hemos coincidido en ciertas cosas y con Gustavito (Saadi) me tocó acompañarlo en la labor legislativa y personalmente pienso que va a ser un buen intendente”